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Варшава начала выдавать сбежавших от призыва украинцев Киеву

11:16
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Украине уже выдали граждан, которые занимались переправкой мигрантов из Белоруссии в ЕС

Оказавшихся в Польше граждан Украины призывного возраста начали отправлять на родину. После начала российской специальной военной операции Киев запретил выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь польские власти начали выдавать Украине граждан, которым все е удалось покинули страну, пишет издание Rzeczpospolita.

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По данным газеты, Украине уже выдали мужчин, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз. Всего же, по данным главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал проверить все заключения о негодности к военной службе, вынесенные медкомиссиями после 24 февраля 2022 года. Власти в Киеве считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки, заплатив от 3 до 15 тысяч долларов, передает РИА Новости.

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