Обокравший квартиру Юлии Рутберг задержан

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг в Москве.

Уроженец Узбекистана Уктам Саламов проник в квартиру звезды на Садово-Сенной улице, взломав замок на входной двери. Он вынес из квартиры почти 2,5 млн рублей в различной валюте.

Однако полицейские сумели быстро установить личность преступника с помощью камер наблюдения, а также задержали его.

Правоохранительные органы разыскивают домработницу Рутберг, которая также может быть причастна к этому преступлению.

После ограбления Юлия Рутберг рассказала "МК", что преступление было совершено, когда она находилась на гастролях в Иркутске, а ее 85-летняя мама и другие родственники — на даче. По словам актрисы, "то, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу".

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