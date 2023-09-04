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Twitch оштрафовали на 13 миллионов рублей

11:33
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

За повторный отказ локализовать данные

Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.

Решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы, передает РИА Новости.

Представитель компании в суде не было, на заседании присутствовал лишь юрист Роскомнадзора.

Первый штраф Twitch получил в июне 2022 года. Тогда сумма штрафа составила два миллиона рублей.

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