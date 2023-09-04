НАТО предложила Армении присоединиться к альянсу

Ранее армянский премьер назвал ошибкой зависимость Еревана от Москвы в сфере безопасности

Армению призвали вступить в Североатлантический альянс. К властям в Ереване обратился президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер.

Призыв появился в соцсети X (бывший Twitter). Фелингер прямо обратился к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну, предложив сделать Армению членом НАТО. И добавил призыв к президенту США о защите интересов Еревана.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica назвал ошибкой зависимость Еревана от Москвы в сфере безопасности. По словам политика, Россия, якобы, отдаляется от региона. Пашинян заявил: сегодня, когда сама Москва нуждается в вооружении, она при всем желании не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности.

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