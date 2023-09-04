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Эрдоган вылетел в Сочи для переговоров с Путиным

11:58
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Начало встречи - в 13:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Эрдоган обсудит с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Старт переговоров запланирован на 13:00 по московскому времени, передает ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого лидера. Встреча пройдет в сочинском санатории "Русь".

Как ожидается, Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку с новыми условиями ООН, роль Турции в российско-украинском конфликте, газовый вопрос и ситуацию в Сирии.

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