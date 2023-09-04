Премьер Эстонии нашла оправдание участию в бизнесе мужа, связанном с Россией

Каллас дала объяснения

Глава правительства Эстонии Кая Каллас финансировала связанные с Россией компании мужа Stark Logistics и Stark Warehousing, предоставлявшие транспортные и складские услуги в России, из средств, накопленных до начала ее карьеры в политике. С таким утверждением политик выступила на заседании специальной антикоррупционной комиссии парламента республики.

Каллас заявила, что "была очень хорошим адвокатом и хорошо зарабатывала", а все вложенные ею в пресловутые компании средства были заработаны до 2018 года, когда она возглавила эстонскую Партию реформ, сообщает ТАСС.

Ранее эстонские СМИ выяснили, что Кая Каллас, уверявшая в неосведомленности о бизнесе своего мужа Арво Халлика, в 2022 году предоставила ему заем. Часть этих средств была направлена на финансирование компании Stark Warehousing, предоставлявшей складские услуги в России.

При этом в статусе главы кабмина Каллас реализует антироссийскую политику и призывает к разрыву связей с Россией на фоне ее спецоперации на Украине.

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