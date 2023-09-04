В Госдуме предложили ввести налог для компаний за возвращение в Россию

После начала СВО ряд зарубежных компаний покинул российский рынок

Для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести "налог за возвращение на рынок". Такое мнение в понедельник, 4 сентября, высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По словам парламентария, "компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств".

С учетом этого Хамзаев предложил "добавить обязательство по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов компании, которая собирается вернуться в страну, на момент ухода из страны", сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения антироссийских санкций ряд зарубежных компаний объявил о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что "мы никогда и никого не выгоняли с нашего рынка. Даже наоборот — предлагали взвесить все за и против". При этом президент предупредил, что "особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее обязательно для себя учтем".

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