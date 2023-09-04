ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семь человек пострадали в аварии со "скорой" под Владимиром

12:25
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Водитель Toyota выехал на встречку

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла во Владимирской области. Как сообщило региональное управление МВД, в результате ДТП пострадали семь человек.

Шестеро детей пострадали в ДТП в Новой Москве
На Егорьевском шоссе в ДТП погиб мотоциклист

Водитель автомобиля Toyota, который двигался в сторону Нижнего Новгорода, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с машиной скорой помощи, которая направлялась во Владимир.

В ДТП пострадали семь человек, передает ТАСС. В МВД уточнили, что авария произошла на трассе М-7 "Волга" в Ковровском районе. Один из пострадавших госпитализирован, еще шестеро доставлены в медучреждения для оказания помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием Скорой помощи
Последствия ДТП с участием Скорой помощи
Последствия ДТП с участием Скорой помощи
Последствия ДТП с участием Скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.