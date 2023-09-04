Семь человек пострадали в аварии со "скорой" под Владимиром

Водитель Toyota выехал на встречку

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла во Владимирской области. Как сообщило региональное управление МВД, в результате ДТП пострадали семь человек.

Водитель автомобиля Toyota, который двигался в сторону Нижнего Новгорода, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с машиной скорой помощи, которая направлялась во Владимир.

В ДТП пострадали семь человек, передает ТАСС. В МВД уточнили, что авария произошла на трассе М-7 "Волга" в Ковровском районе. Один из пострадавших госпитализирован, еще шестеро доставлены в медучреждения для оказания помощи.

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