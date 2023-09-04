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В России огласили первый приговор за повреждение воинского захоронения

12:57
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Подсудимый вину не признал

В России огласили первый приговор за повреждение воинского захоронения времен Великой Отечественной войны (ВОВ) под Тосно в Ленинградской области.

Тосненский городской суд оштрафовал на 2,4 миллиона рублей предпринимателя Юрия Мацко за преднамеренное повреждение советского воинского захоронения.

Подсудимый в содеянном не раскаялся и вину не признал, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Мацко было возбуждено в июне 2021 года. Воинское захоронение было обнаружено на земельном участке, принадлежащем ООО "Эврикал", где Мацко был гендиректором. Рабочие наткнулись на останки, но никому не рассказали о находке. Земля вместе с останками была вывезена с участка по указанию предпринимателя, сообщили в СК.

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