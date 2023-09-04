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ФСБ задержала лидера ячейки запрещенного меджлиса в Херсоне

12:46
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Задержанный вступил в нацбатальон, целью которого была блокада Крыма, в 2014 году

Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области задержали жителя Геническа. Он подозревается в участии в деятельности запрещенного в России незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана".

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Следствие установило, что мужчина вступил в нацбатальон, целью которого была блокада Крыма, в 2014 году. Он возглавлял ячейку запрещенной решением Верховного суда России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".  Задержанный вербовал новых членов батальона, предоставлял материальные средства для оборудования его базы на территории Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигурант дела находится под стражей, передает "Интерфакс".

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