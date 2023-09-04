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Мифтахов задержан по делу о призывах к терроризму

13:01
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Ему собираются предъявить обвинение

Следователи ФСБ задержали на выходе из колонии отбывшего срок за хулиганство бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказала его адвокат Светлана Сидоркина.

Речь идет об уголовном деле о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По словам юриста, ожидается, что ее клиенту предъявят официальное обвинение террористической направленности, сообщает ТАСС.

В августе стало известно о том, что осужденный ранее аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был допрошен в колонии следователями ФСБ России. Воспользовавшись статьей 51 Конституции России, Мифтахов от дачи показаний отказался.

До того Мифтахова осудили на шесть лет колонии по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.

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