Инфекционист не увидел рисков в новом подтипе COVID-19 "пирола"

Вирус постоянно мутирует

Новый подтип коронавируса BA.2.86 "пирола" не представляет опасности, большинство россиян переболеет им бессимптомно или в виде легкой ОРВИ. Такое мнение в понедельник, 4 сентября, высказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, это один из вариантов штамма "омикрон", все подлинии которого не характеризуются тяжелым течением болезни.

Говорить о том, что в связи с этим в России ожидается крайне неблагоприятный эпидсезон по COVID-19, на сегодняшний день оснований нет, цитирует Вознесенского АГН "Москва".

Накануне Всемирная организация здравоохранения предупредила, что фиксирует новый подъем заболеваемости коронавирусом в мире. За 28 дней — с 24 июля по 20 августа 2023 года — зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Это на 63% превышает показатель предыдущих четырех недель.

Одновременно с этим в Соединенных Штатах отмечали рост заболеваемости среди пациентов с COVID-19. За неделю показатель увеличился более чем на 18%.

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