Олаф Шольц опубликовал фото с пиратской повязкой на глазу

Канцлер Германии получил травму

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в своем Instagram* первую фотографию после травмы во время занятий спортом. Правый глаз политика закрыт черной повязкой, вокруг нее видны множественные ссадины.

Впрочем, сам канцлер отнесся к своему новому образу с определенной долей иронии.

"Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!", - написал Шольц под постом.

О том, что Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, стало известно 2 сентября. Сообщалось, что он чувствует себя "не очень хорошо", из-за чего участие канцлера во всех запланированных мероприятиях пришлось отменить.

* - социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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