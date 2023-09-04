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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

13:25
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Турецкий лидер прилетел в Россию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи в понедельник, 4 сентября.

Эрдоган вылетел в Сочи для переговоров с Путиным
В Сочи готовятся к первой за почти год встрече Путина и Эрдогана

По прибытии турецкого коллеги в Сочи Владимир Путин лично поприветствовал его перед входом в корпус "Империал" санатория "Русь", где в Зеленом зале проходят российско-турецкие переговоры, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что основной темой переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры двух государств "детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции".

Также ожидается, что политики обсудят вопрос создания газового хаба в Турции и строительство атомной электростанции "Аккую", поскольку "Анкара придает большое значение этим проектам".

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