ВСУ потеряли в боях на Донецком направлении около 300 боевиков

Подразделения "Южной" группировки ВС России при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска и Северного в ДНР. О ситуации в зоне СВО рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщил генерал на брифинге, в результате боев на этом направлении украинская армия потеряла до 285-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено пять боевых бронемашин, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" производства США и "Гвоздика", а также две гаубицы М105 американского производства.

Тяжелые потери понесли ВСУ и на Запорожском направлении. Подразделения российской группировки войск улучшили тактическое положение в районах Работина и Вербового. Противник потерял более 115-ти военнослужащих. Также российские беспилотники нанесли удар по украинскому судостроительному предприятию. Завод, на котором собирали беспилотные катера из импортных комплектующих, уничтожен.

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