Путин подтвердил обсуждение с Эрдоганом зерновой сделки и Украины

Переговоры проходят в Сочи

Россия открыта к переговорам по черноморской продовольственной инициативе. Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин, встречая в Сочи перед началом переговоров турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин также подтвердил, что политики в ходе общения не обойдут вниманием и вопросы, связанные с украинским кризисом.

Также президент России выразил надежду на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба, который поможет стабилизировать ситуацию на мировом энергетическом рынке. Эрдоган отметил большое значение данного проекта для самой Турции.

Что касается атомной электростанции "Аккую", проект которой совместно реализуют Россия и Турция, в 2024 году планируется запуск первого блока, отметил Путин. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что работы на данном участке идут хорошо.

Турецкий президент на встрече с российским лидером указал на важность перехода в двустороннем взаимодействии Москвы и Анкары на национальные валюты.

Наконец, была затронута тема стихийных бедствий, которые в последнее время довелось пережить Турции. Путин напомнил, что Россия одна из первых подставила плечо, когда Турция столкнулась с разрушительным землетрясением, а затем — с масштабными природными пожарами.

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