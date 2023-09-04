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Минздрав: ограничение продажи препаратов для абортов не снизит их доступность

14:03
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Эта инициатива вызвала дискуссии в обществе

Переход на предметно-количественный учет препаратов для медикаментозного аборта не повлияет на их доступность и направлен на сохранение здоровья женщин. Такое заявление сделала в понедельник, 4 сентября, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения России Наталия Долгушина.

Представитель Минздрава заверила, что "в медицинских организациях работа с препаратами предметно-количественного учета не вызывает каких-либо проблем и отлажена", сообщает "Интерфакс".

Между тем министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ведомство готово обсуждать идею сохранения возможности проведения абортов только в государственных медицинских учреждениях, исключив из процесса частные клиники. Он отметил, что "сегодня количество абортов за последние годы сократилось в разы, но резерв еще есть".

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в ближайшие три года население России может увеличится на 9 миллионов человек. Для поддержки материнства и детства разработана специальная государственная программа.

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