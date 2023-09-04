ВС России отразили три атаки Киева у Артемовска и Северного

Противник потерял до 285 военных

Российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовска и Северного на донецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Атаки отразила Южная группировка войск с помощью авиации, артиллерии и тяжелой огнеметной системы.

В ходе боев противник потерял до 285 военных и 16 единиц техники, в том числе иностранного производства.

Кроме того, за минувшие сутки ВС России ударили по судостроительному предприятию, где Киев собирал морские дроны.

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