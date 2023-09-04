Москва отреагировала на оцепление женского монастыря на Украине

МИД назвал эти действия возмутительными

В чём преуспели украинские власти, так это гонения на каноническую православную церковь. Вслед за Киево-Печерской лаврой печальную судьбу готовится разделить Свято-Богоявленский женский монастырь в Тернопольской области.

Утром в обитель нагрянула полиция. Силовики выставили оцепление по периметру. Прихожан впускают на территорию, но просят предъявить паспорт. Ранее стало известно что киевские власти приняли решение о выселении монахинь, и закрытии монастыря.

На эти бесчинства отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия силовиков возмутительными и доказывающими, что сегодня на Украине действует самый настоящий неонацистский режим.

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