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В России возобновят субсидирование строящих дороги компаний

14:50
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Это позволит ускорить возведение важных инфраструктурных объектов

Около восьми с половиной тысяч участников спецоперации и их детей зачислены в российские вузы по отдельной квоте. Об этом доложили сегодня Михаилу Мишустину на оперативном совещании с вице-премьерами. Такие абитуриенты есть почти во всех регионах.

Другой темой заседания стало льготное кредитование компаний, которые занимаются, ремонтом и строительством дорог. Глава правительства сообщил о возобновлении соответствующей программы, отметив, что она позволит ускорить возведение важных инфраструктурных объектов. А также напомнил, что президент неоднократно подчеркивал важность удобной логистики, так как это открывает большие перспективы для бизнеса и создаёт прочную основу роста экономики.

"Ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%. В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 млн рублей. Мы рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование  важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы в городах, в населённых пунктах, поселениях появились современные транспортные сети. Их состояние и безопасность должны соответствовать запросам людей", - сказал Мишустин.
 

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