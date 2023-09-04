Продажи начнутся уже в октябре

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6". Продажи начнутся уже в октябре. Автомобиль вместительный и практичный для комфортных ежедневных поездок. Всего с момента возрождения легендарного завода в прошлом году уже выпущено около 20 тысяч автомобилей.

В лучах заводских софитов - новинка столичного автопрома: городские седаны "Москвич 6". Только с конвейера - первые компактные городские автомобили из новой линейки.

"Можем посмотреть, что под капотом. Сердце автомобиля. Это 136 лошадиных сил, турбированный двигатель, здесь стоит вариатор, но и, конечно, все системы, как у современного полного автомобиля. Подушки безопасности, все, как в современном автомобиле. Двигатель относится к классу "Евро-5", он очень экологичный", - говорит Максим Клюшкин, руководитель проектов завода "Москвич".

Двигателей в новой модели два, на выбор - на 136 и 174 лошадиных силы. За 8 секунд "Москвич" разгоняется до ста километров в час. Во всех комплектациях - продуманные и умные системы безопасности: круиз-контроль, антиблокировка при торможении, помощь при старте в гору, противозаносная система и множество других. Управлять всем можно через вертикальный бортовой компьютер.

"Очень здорово оснащен - есть такой экран, более 10 дюймов. И на нем основными функциями автомобиля можно управлять: вентиляция, настройки. Здесь можно выводить информацию о давлении в шинах. Здесь же чувствительность руля можно настраивать, три есть режима", - объясняет Анатолий Калицев, эксперт по продукту.

Просторный кожаный салон, с кондиционером, опять же во всех вариантах сборки, подходит в качестве семейного и служебного автомобиля. Отдельная гордость - вместительное багажное отделение.

"Кузов лифтбек, то есть задняя дверь поднимается вместе со стеклом, это дает нам хороший большой проем к хорошему большому багажнику 540 литров", - говорит Калицев.

Это позволяет использовать авто в качестве городского такси - некоторые шестые "Москвичи" уже в соответствующей расцветке - ярко-желтые и с шашечками. Основных же цветов у модели пять - представительные и сдержанные черный, белый, серый, красный и синий. Производство новых седанов запустил сегодня Сергей Собянин. Мэр Москвы напомнил о том, как эта производственная площадка возрождалась. Ведь еще в марте прошлого года, когда ушел прошлый владелец, на заводе не осталось ни технологий, ни конструкторских разработок, ни комплектующих.

"Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Помните, год тому назад здесь были пустые цеха. Сейчас уже произведено 26 тысяч машин, мы прошли период изменений всей логистики. Новые комплектации, новые технологии, новые машины. Преодолели санкционное давление, преодолели санкционное давление, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Поэтому можно сказать, что он встал на ноги", - заявил Сергей Собянин.

А если в буквальном смысле, то на все четыре колеса. Продажи нового городского седана планируется открыть в конце октября.

Наталья Тарасова, «ТВ Центр».

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