В Сокольниках продолжается строительство нового корпуса детской больницы

Новое здание будет шестиэтажным

В 2025 году в Сокольниках завершится строительство нового корпуса старейшей детской больницы - святого Владимира. Новое шестиэтажное здание полностью заменит несколько старых. Там разместятся более 20 медицинских отделений. Это не считая помещений для родителей и игровых пространств.

По светлым и просторным коридорам пока вместо медиков ходят строители. Последний куб бетона залит. Монолит здания полностью готов. Сейчас заканчивают возводить перегородки и стены. Совсем скоро начнут подготовку монтажа медицинского оборудования.

"По медицинской технологии создаётся комфорт для медицинского персонала. У нас в каждом отделении современном будет созданы кофе-румы, где медперсонал может отдохнуть, где родители могут отдохнуть, где будут переговорные кабинеты родителей с врачами. И, конечно же, будет предусмотрено огромное количество игровых зон для детишек. Чтобы у них не было восприятия этого как больничного корпуса", - рассказал Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства города Москвы.

Самые передовые цифровые технологии применяются и на этапе строительства. Лазерное сканирование грунта, к примеру, делают специальные дроны. Им не страшна любая погода, да и оператор не нужен. Аппарат вполне себе самостоятельный и выносливый - работать может хоть сутки. С их помощью инженеры видят любые - даже самые незначительные отклонения. Объективные данные позволяют сильнее контролировать процесс от планирования до эксплуатации. Всё для удобства и максимальной безопасности. Для рабочих используют особенные умные каски.

Активно используется технология 3D моделирования. Как будет выглядеть будущий объект - посмотреть можно через специальные VR-очки. Похожая методика использовалась при строительстве стадиона "Лужники". Тогда при помощи такого девайса рассчитывали, чтобы видимость на матчах была даже с самой дальней точки.

"Пока мэр города не убедился - он нам не согласовал концепцию. Чтобы каждому зрителю, который со всего мира будет собираться, было удобно. Когда мы БИМ-проектирование ведём, можно визуально побыть в операционной. Хирурга одеть и посмотреть: вот такая расстановка технологий и оборудований - вам удобна или нет", - отметил Рафик Загрутдинов.

Основные строительно-монтажные работы по графику планируют завершить в конце следующего года. Заселение же рассчитывают провести весной 2025-го.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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