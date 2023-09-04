ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве поймали банду лжериелторов

15:06
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

В группу входило 15 человек

В Москве задержали группу из 15 лжериелторов, которых подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости.

Злоумышленники в интернете предлагали услуги по подбору квартир. В офисах заключали настоящие договоры. Пакет услуг мог быть разным. Но, независимо от цены, результат для клиентов всегда был один - мошенник под любым предлогом "увиливал" от своей работы.

А когда люди хотели вернуть свои деньги, преступники отправляли их в суд. Известно как минимум о 18 потерпевших. Общий ущерб уже превысил 700 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
Задержание лжериелторов
Задержание лжериелторов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.