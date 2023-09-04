В Москве поймали банду лжериелторов

В группу входило 15 человек

В Москве задержали группу из 15 лжериелторов, которых подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости.

Злоумышленники в интернете предлагали услуги по подбору квартир. В офисах заключали настоящие договоры. Пакет услуг мог быть разным. Но, независимо от цены, результат для клиентов всегда был один - мошенник под любым предлогом "увиливал" от своей работы.

А когда люди хотели вернуть свои деньги, преступники отправляли их в суд. Известно как минимум о 18 потерпевших. Общий ущерб уже превысил 700 тысяч рублей.

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