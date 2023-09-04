В Видном неадекватная женщина напала на ребенка

Возбуждено уголовное дело

Человек один - проблемы у всех. В подмосковном Видном жители ЖК жалуются на одну из своих соседок. Женщина уже давно ведёт себя неадекватно по отношению к окружающим. А теперь дело дошло до того, что во дворе дома она покалечила ребёнка. Что грозит проблемной соседке?

Женщину, которая нанесла побои чужому ребенку, в этом дворе хорошо знают. Она давно терроризирует соседей неадекватным поведением. Но в этот раз под ее горячую руку попала семилетняя девочка. Женщина подошла к ней, когда та каталась на карусели. Без каких бы то ни было причин схватила за голову, и со всей силы ударила о железный поручень. У ребенка сотрясение мозга и сломанный нос.

"Требуется операция по восстановлению костей носа. Нам дали направление в Морозовскую, потому что надо восстанавливать рельеф носа. Он у нее смещен. В среднем отек потихоньку сходит", - рассказала мать девочки Юлия Васильева.

Искать злоумышленницу долго не пришлось. В домовом чате быстро указали на 35-летнюю Ольгу, которая живет в этом же дворе. У Алексея квартира от нее через стенку. Говорит, конфликты с неадекватной женщиной происходят постоянно.

"Крики, какие-то звуки, это кидание на людей, на прохожих, обзывательства, какие-то угрозы. Года полтора назад у нас тоже был конфликт. Она кинулась на мою супругу", - говорит Алексей.

Подобные нападения регулярны. Два месяца назад Ольга начала брызгать в глаза прохожих антисептиком. Нина стала одной из жертв и провела свое расследование. Нашла в сети страницу нападавшей.

Совсем несладко приходится соседям Ольги. Так она закрывает дверь. Периодически что-то кричит в своей квартире, но слышно на весь подъезд. Или из окна кричит на прохожих. И если на это еще можно закрыть глаза, то попытки развести костер на кухне просто опасны для окружающих.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего, а также на установление местонахождения подозреваемой", - сообщил Андрей Пышкин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Вероятнее всего, Ольгу от правосудия снова спрятали родители. В предыдущих конфликтах так уже было. Максимальное наказание в статье, по которой возбудили дело, два года тюрьмы. Впрочем, не исключено, что после обнаружения женщины ее отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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