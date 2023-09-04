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Более 10 премьер: МХТ им. Чехова открыл юбилейный сезон

15:07
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Театр готовится отметить 125-летие

11 премьер! МХТ имени Чехова открыл новый юбилейный сезон. Каким он будет, рассказал на сборе труппы худрук театра Константин Хабенский.

МХТ готовится отметить 125-летие, сообщает "ТВ Центр". И первой премьерой сезона станет "Занавес" - спектакль по документальной пьесе Андрея Стадникова. История любви, начавшейся в Художественном театре, развернётся в спектакле "9 ряд. 10-е,11-е место".

Среди новинок: "Маскарад с закрытыми глазами", "Как вам это понравится" и "Театральный роман".

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