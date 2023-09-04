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Киев оценил день боевых действий в 100 млн долларов

14:18
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Столько приходится тратить властям Украины

Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов. Такое заявление сделал в интервью украинским средствам массовой информации министр обороны Украины Алексей Резников.

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Политик прокомментировал расходы государства на ведение боевых действий, заявив, что Украина тратит на это "100 миллионов долларов в сутки в целом".

При этом "поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего", что попало на фронт, цитирует заявление Резникова РИА Новости.

За три месяца контрнаступления украинской армии не удалось добиться никаких успехов, при этом ВСУ понесли значительные потери и в живой силе, и в вооружениях и военной технике.

СМИ отмечали, что выпускающий танки Leopard 2 немецкий концерн Rheinmetall утратил свою "безупречную репутацию" на глобальном рынке производителей механизированной техники из-за ударной мощи ВС России в зоне военной спецоперации, которые уничтожают хваленые немецкие танки.

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