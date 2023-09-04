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Минск счел нарушение границы польским вертолетом ошибкой летчиков

14:39
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Злого умысла власти Белоруссии не усматривают

Белоруссия не расценивает нарушение польским военным вертолетом государственной границы как провокацию, это была ошибка летчиков из-за их низкой подготовки. Такое заявление сделал в понедельник, 4 сентября, министр обороны республики Виктор Хренин.
Вертолет ВВС Польши нарушил границу Белоруссии

Как отметил Хренин в комментарии агентству Sputnik, случившееся — "это не что иное, как низкая подготовка летчика".

Белорусские военные сохраняют взаимодействие с польской стороной в рамках обеспечения безопасности полетов, заверил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что соседние государства, недружественно настроенные по отношению к Минску, стягивают к границам крупные военные формирования. Политик подчеркнул, что ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего — лишь тогда они смогут "нам предъявлять претензии".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также предлагал властям Польши подумать о "последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии".

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