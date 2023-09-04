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Эрдоган попросил Путина послать больше самолетов в Турцию

14:36
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Двух Бе-200 для борьбы с пожарами недостаточно

Угроза лесных пожаров для Турции актуальна, особенно летом. Москва помогла Анкаре в борьбе со стихией, но было бы неплохо увеличить число самолетов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

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Эрдоган напомнил, что Россия помогла Турции, прислав два самолета-амфибии Бе-200 для борьбы с огнем. По словам турецкого лидера, если бы Москва смогла увеличить это число вдвое, это было бы "гораздо полезнее". Эрдоган поблагодарил Путина за помощь от себя и от имени своего нового правительства.

Президент России, в свою очередь, отметил, что Москва первой подставила плечо турецкому народу как в борьбе с пожарами, так и после разрушительного землетрясения в Турции. По словам Путина, это говорит о том, что отношения двух стран вышли на очень хороший, высокий уровень, передает "Интерфакс".

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