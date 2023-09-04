ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москву пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, используя Ереван

15:09
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Москву не устраивают заявления соседа

В Москве недовольны заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России.

Ранее глава армянского кабмина в интервью итальянским СМИ заявил, что зависимость от России в сфере безопасности ошибочна.

В свою очередь на Смоленской площади заявили, что Москва расценивает тон Ереван как неприемлемый. Перекладывание отвественность на Россию за собственные ошибки – это неконструктивно, передает ТАСС.

Кроме того, Россию искусственно пытаются выдавить с Южного Кавказа. Собеседник агентства сообщил, что Москва как ближайших друг и сосед Еревана не намерена покидать регион.

"Это должна быть "улица с двусторонним движением": Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России", - заявил диписточник (цитата по РИА Новости).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Митинг в Армении
Митинг в Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.