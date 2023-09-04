Москву не устраивают заявления соседа

В Москве недовольны заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России.

Ранее глава армянского кабмина в интервью итальянским СМИ заявил, что зависимость от России в сфере безопасности ошибочна.

В свою очередь на Смоленской площади заявили, что Москва расценивает тон Ереван как неприемлемый. Перекладывание отвественность на Россию за собственные ошибки – это неконструктивно, передает ТАСС.

Кроме того, Россию искусственно пытаются выдавить с Южного Кавказа. Собеседник агентства сообщил, что Москва как ближайших друг и сосед Еревана не намерена покидать регион.

"Это должна быть "улица с двусторонним движением": Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России", - заявил диписточник (цитата по РИА Новости).

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