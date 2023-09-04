Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Это будет вместительный и практичный городской седан С-класса

Продажи автомобилей "Москвич 6" стартуют в конце октября. О запуске производства новой модели сегодня объявил Сергей Собянин.

Это будет вместительный и практичный городской седан С-класса для комфортных ежедневных поездок. Он будет доступен в трёх комплектациях и представлен в пяти цветах. Автомобиль подойдёт не только для частных клиентов, но и для служебного пользования, в качестве машины такси или каршеринга.

Полностью возродить автозавод "Москвич" рассчитывают в три этапа в течение шести лет. В ближайших планах - увеличение комплектующих, производимых в России.

"Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Помните, год тому назад здесь были пустые цеха. Сегодня уже произведено 26 тыс. машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины. Преодолели санкционное давление, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что "Москвич" встал на ноги", - сказал Собянин.

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