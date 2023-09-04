Премьер Грузии поддержал процедуру импичмента президента

По его словам, глава государства "демонстративно нарушила Конституцию"
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 4 сентября, выступил в поддержку запущенному в стране процессу объявления импичмента главе государства Саломе Зурабишвили.
По словам главы кабмина, "своим визитом в Европу президент, не согласовав его с правительством, демонстративно нарушила Конституцию". Гарибашвили напомнил, что, согласно основному закону страны, внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию.
При этом кабмин отказал Зурабишвили в праве осуществлять визиты в европейские страны, однако она это проигнорировала, сообщает "Интерфакс".
Инициаторы процедуры обратятся в Конституционный суд. В течение 30 дней он должен подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. При этом оппозиционные депутаты заявили, что не намерены поддерживать импичмент.