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Премьер Грузии поддержал процедуру импичмента президента

15:00
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

По его словам, глава государства "демонстративно нарушила Конституцию"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 4 сентября, выступил в поддержку запущенному в стране процессу объявления импичмента главе государства Саломе Зурабишвили.
Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента

По словам главы кабмина, "своим визитом в Европу президент, не согласовав его с правительством, демонстративно нарушила Конституцию". Гарибашвили напомнил, что, согласно основному закону страны, внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию.

При этом кабмин отказал Зурабишвили в праве осуществлять визиты в европейские страны, однако она это проигнорировала, сообщает "Интерфакс".

Инициаторы процедуры обратятся в Конституционный суд. В течение 30 дней он должен подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. При этом оппозиционные депутаты заявили, что не намерены поддерживать импичмент.

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