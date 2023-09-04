Польша отказалась прислать наблюдателей на учения ОДКБ

Они проходят в Белоруссии

Польша отказалась направить своих наблюдателей на проходящие в Белоруссии учения Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

По мнению военного, "это еще раз демонстрирует то, что они не хотят налаживать нормальные, хорошие, добрососедские отношения с нами", сообщает ТАСС.

Учения стран, входящих в ОДКБ, стартовали в Белоруссии 1 сентября. Минска как принимающая сторона выполнил свои обязательства по информированию соседних государств — им предложили прислать своих наблюдателей.

Однако глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава воспринимает учения ОДКБ в Белоруссии в качестве "элемента психологической войны" против стран "коллективного" Запада — они "не случайно" стартовали именно в канун годовщины начала Второй мировой войны.

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