Новый виток эскалации неизбежен

Укрепление партнерских отношений между Вашингтоном и Ханоем на фоне предстоящего визита президента США Джо Байдена во вьетнамскую столицу может вызвать "раздражение" у политического истеблишмента Китая, передает информагентство Reuters со ссылкой на комментарий старшего научного сотрудника сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии Ле Хонг Хиеп.

Как отметили авторы публикации, несмотря на риск возникновения "нового витка" напряженности в Тихоокеанском регионе, американские и вьетнамские политики все-таки готовы к нормализации отношений.

"Более того, американцы уже готовы поставлять Вьетнаму оружие", - заявил Ле Хонг Хиеп, чьи слова приводит РБК.

При этом старший аналитик сингапурского института подчеркнул, что такие действия Вашингтона рано или поздно приведут к ухудшению отношений между США и Китаем. По его словам, администрация нынешнего хозяина Белого дома намеренно усугубляет ситуацию в регионе для "отвода глаз" мировой общественности от провала украинского контрнаступления.

Он также добавил, что политический истеблишмент США планирует использовать Вьетнам исключительно в реализации своих геополитических амбиций в Тихоокеанском регионе. Сближение Вашингтона и Ханоя позволит американским политикам нарастить экономическое присутствие в стране и составить конкуренцию китайским промышленным гигантам, заключил аналитик.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что агрессивная внешнеполитическая стратегия США является главным источником геополитической нестабильности. По словам высокопоставленного дипломата, действия нынешнего американского лидера Джо Байдена привели к эскалации ситуации в Тихоокеанском регионе.

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