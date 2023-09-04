Заболеваемость растет с потеплением климата

Случаев легионеллеза в Польше с каждым годом будет все больше. Распространение заболевания связано с потеплением климата и увеличением средней температуры воздуха, заявил ведущий вирусолог Ягеллонского университета, профессор Кшиштоф Пырч.

Профессор отреагировал на заявление Минздрава Польши: ведомство утверждает, что ситуация с распространением этого заболевания в Подкарпатском воеводстве и его столице городе Жешуве стабилизируется. Пырч указал на то, что ежедневно в Подкарпатье растет число людей, заразившихся легионеллезом.

На сегодняшний день легионеллезом - острым инфекционным заболеванием, вызываемым микроорганизмами из рода Legionella - в Польше заразились уже 163 пациента. 19 человек умерли. Профессор убежден, что принимаемые польской санитарно-гигиенической службой меры по борьбе с распространением легионеллеза недостаточны, передает ТАСС. По некоторым данным, еще больше случаев заболевания фиксируется в расквартированных вблизи с польской границей частях ВСУ. Некоторые источники сообщают о тысяче заболевших украинских военных.

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