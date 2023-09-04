"Ставка на количество": политолог заявил о стремлении Киева восполнить потери ВСУ любыми способами

Киевский режим будет призывать ВИЧ-инфицированных граждан

Украинские власти планируют восполнить потери ВСУ в ходе провального контрнаступления "любыми способами". Об этом в интервью телеканалу "ТВ Центр" заявил профессор, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов.

Напомним, что накануне Минобороны Украины расширило список болезней, по которому оценивается годность украинских граждан, подлежащих призыву к военной службе в рамках новой мобилизационной компании. По данным издания ТСН, военкоматы смогут призывать на войну мужчин, которые ранее подпадали под категорию "ограниченно-годных". Как указано в официальном заявлении украинского оборонного ведомства, теперь к призыву на военную службу будут подлежать не только ВИЧ-инфицированные мужчины, но и люди с различными психологическими заболеваниями, протекающими в "легкой форме".

"Вряд ли для кого-то секрет, что контрнаступление ВСУ провалилось. Результатов нет. Более того, в ходе контрнаступления (украинцы – прим. ред.) понесли огромные потери, которые необходимо любыми способами восполнить", - заявил Шатилов.

При этом политолог подчеркнул, что киевский режим окончательно "сделал ставку на количество" ради восполнения потерь в ходе провального контрнаступления ВСУ, анонсированного странами "коллективного" Запада чуть более трех месяцев назад. По его словам, такими действиями политический истеблишмент Украины пытается спасти захлебнувшиеся в зоне военной спецоперации наступательные действия, а также доказать американским кураторам, что деньги, вложенные западными партнерами, были "потрачены не зря".

Как отметил профессор, несмотря на прогнозы американских аналитиков о возможной дестабилизации ситуации на Украине из-за провала контрнаступления ВСУ, в ближайшее время такой сценарий не предвидится.

"Болевой порог украинского общества все еще не преодолен, так что видимых "майданных" настроений нет. К тому же элиты Украины сплочены вокруг одной цели. А украинские спецслужбы ежедневно проводят рейды по выявлению инакомыслящих граждан", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что цель недавней кадровой ротации в Минобороны Украины заключается исключительно в "выведении из-под удара" уже экс-министра оборонного ведомства Алексея Резникова.

"Зеленский решил подарить Резникову шанс спасти свою репутацию. Такая же ситуация произошла в свое время с Яценюком, который после отставки с поста премьер-министра Украины, отправился тратить украденные деньги во Флориду", - заключил Шатилов.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Минобороны Украины Алексей Резников планирует подать в отставку. Позднее информагентство ТАСС подтвердило эту новость, ссылаясь на официальное заявление президента Украины Владимира Зеленского о предстоящей ротации в ведомстве. По словам украинского лидера, новым главой министерства обороны станет руководитель Фонда госимущества Рустема Умерова.

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