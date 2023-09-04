На Украине решили лишить отсрочки от мобилизации свыше 180 тысяч мужчин

Такие поправки внесены в парламент

Власти Украины собираются лишить права на отсрочку от мобилизации свыше 180 тысяч мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Верховной рады.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что законопроект направлен "на увеличение мобилизационных возможностей" украинских Вооруженных сил, сообщает ТАСС.

Ранее очевидцы рассказали, что в ходе мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины "начали забирать уже и в Киеве 50 плюс". Свидетели утверждают, что повестки выдают во всех людных местах: на остановках транспорта, в магазинах, в парках.

Нарду с этим украинское Министерство финансов предложило увеличить военный налог для физических лиц с 1 января 2024 года в три раза — с 1,5 до 4,5% от начисленной зарплаты.

При этом украинские власти решили подавать в другие государства запросы на экстрадицию военнообязанных граждан Украины, которые выехали из страны по "поддельным справкам". Польша уже начала выдавать Украине таких людей. Всего, по данным главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в страну въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

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