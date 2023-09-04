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Путин: переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере

16:53
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Товарооборот между Москвой и Анкарой растет

Владимир Путин в понедельник принимал в Сочи президента Турции Реджепа Эрдогана. Эта встреча - первая в очном формате после переизбрания турецкого лидера на новый срок. 
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Владимир Путин приветствовал гостя на крыльце своей резиденции "Русь". После чего президенты и участники перешли в зал к заседанию в расширенном составе. Глава российского государства отметил, что товарооборот между Москвой и Анкарой в прошлом году увеличился на 86% и продолжает тенденцию к развитию в первом полугодии.

Выросли поставки сельхозпродукции турецких производителей на наш рынок, развиваются связи в области металлургической промышленности. Близки к завершению переговоры и по созданию газового хаба в Турции. Россия, подчеркнул Путин, готова обсуждать вопросы по зерновой сделке

"Сегодняшние переговоры как всегда прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере", - отметил Путин.

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
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