Интернет заполонили мемы про Шольца с повязкой

Канцлера ФРГ изображают в образе капитана Джека Воробья

Более половины американцев не одобряют политику властей США в отношении Украины - таков результат опроса, который провела газета "Уолл Стрит Джорнал". Выборы президенты уже в следующем году, а Джо Байден продолжает терять популярность у избирателей. В том числе из-за своих возрастных особенностей. Одна из его возможных соперниц по предвыборной гонке Ники Хейли даже предложила ввести обязательное тестирование умственных способностей для политиков старше 75 лет. Ну а в ФРГ всё внимание приковано к здоровью канцлера. Граждане гадают, что же случилось с лицом Шольца?

То, о чем писала немецкая пресса, пытаясь объяснить пропажу Олафа Шольца с радаров, сегодня наконец подтвердил сам канцлер. Якобы он действительно неудачно упал на пробежке и из-за полученной травмы вынужден был отменить публичные выступления. Негоже было вещать о судьбах Германии вот в таком комичном виде - с повязкой на глазу и множеством ссадин у носа и на подбородке.

Одноглазого Шольца изображают в образе капитана Джека Воробья. Назначают лидером "Партии пиратов Германии". Здесь канцлер как никогда близок к провалу. А вот на плече сидит попугай с головой Ангелы Меркель, нашёптывая нерадивому преемнику советы. Немало бытует и конспирологических версий. Одни говорят, что физиономия Шольца на самом деле встретилась со сковородкой: жена канцлера - как раз левша. Другие обвиняют очередную "группу украинских диверсантов". Глава комитета Бундестага по обороне как раз раскрыла предполагаемый мотив:

"На данный момент канцлер ФРГ Олаф Шольц - единственный, кто блокирует поставку ракет Taurus Украине. Ради бога, чего он ждёт? Это безответственно".

На самом же деле не довольны канцлером многие и в самой Германии. Рейтинг Шольца падает, причем стремительно. По данным соцопросов, более половины немцев недовольны политикой своего правительства. Паникуют и экономисты: называют ФРГ "слабым звеном Европы".

Впрочем, большие проблемы сейчас во всем ЕС, констатирует британская "Дэйли Телеграф". Причина та же - недальновидность политиков, находящихся у власти. Санкции дали обратный эффект, безразмерная помощь Украине вычистила запасы вооружений, рост цен на энергоносители подорвал экономический и финансовый потенциал европейских государств. На таком фоне неудивительно, что геополитический центр мира смещается с запада на юго-восток. Сегодня в МИДе КНР подтвердили: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индию. Большинство вопросов теперь гораздо удобнее решать в формате расширившегося недавно объединения БРИКС. Поэтому уровень китайского представительства на встрече "Большой двадцатки" и решено было понизить.

Отсутствие главы Китая на предстоящем саммите огорчило Джо Байдена. Белый дом давно анонсирует контакты американского президента с лидером КНР, но воз и ныне там. Впрочем, есть мнение, что Джо Байден попросту не понял вопроса журналиста. И вообще уже не способен ясно выражать свои мысли. В этом же коротком интервью "на ногах" он, к примеру, умудрился назвать себя, по сути, бездомным.

Согласно последним соцопросам, уже 77 процентов американцев считают, что Джо Байден слишком стар и не здоров, чтобы работать на посту президента ещё один срок.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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