Песков оценил первую часть переговоров Путина с Эрдоганом

Очень конструктивно, отметил представитель Кремля

Очень конструктивно – так оценил первую часть переговоров президентов России и Турции в Сочи Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что прошла сверка часов по всем направлениям.

Прошли подробнейшие доклады министров Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану, руководителей рабочих групп по всем направлениям, полный обмен информацией, сказал представитель Кремля. Пескова, по его признанию, впечатлила такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям. Также, отметил пресс-секретарь, был проделан исчерпывающий анализ двусторонних отношений

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдигана проходят в Сочи. Лидеры России и Турции сначала провели встречу с участием делегаций. Позже продолжилось общение за рабочим завтраком с глазу на глаз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"