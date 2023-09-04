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Песков оценил первую часть переговоров Путина с Эрдоганом

15:55
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Очень конструктивно, отметил представитель Кремля

Очень конструктивно – так оценил первую часть переговоров президентов России и Турции в Сочи Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что прошла сверка часов по всем направлениям.

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Прошли подробнейшие доклады министров Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану, руководителей рабочих групп по всем направлениям, полный обмен информацией, сказал представитель Кремля.  Пескова, по его признанию, впечатлила такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям. Также, отметил пресс-секретарь, был проделан исчерпывающий анализ двусторонних отношений

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдигана проходят в Сочи. Лидеры России и Турции сначала провели встречу с участием делегаций. Позже продолжилось общение за рабочим завтраком с глазу на глаз.

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