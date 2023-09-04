Мощный ливень с градом обрушился на Новосибирск

Осадки продолжались около получаса

Кадры из Новосибирска, на который сегодня обрушился мощный ливень с градом. Впечатлениями от неожиданного подарка природы местные жители делятся в социальных сетях.

Около 7 часов вечера по местному времени над городом нависла чёрная туча и начался сильный дождь, а затем и град. Причём, некоторые ледышки были размером с небольшое куриное яйцо.

Осадки продолжались всего полчаса, но за это время Новосибирск погрузился в зиму - дороги и тротуары оказались под толстым белым покрывалом. Меньше всего радости такая погода доставила владельцам автомобилей. На многих машинах град оставил вмятины, а у некоторых даже пробил стёкла.

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