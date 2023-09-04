Asia Times: ракетный комплекс "Сармат" изменит ход конфликта на Украине

В зоне СВО появится универсальное оружие

Развертывание ракетного комплекса "Сармат" в зоне военной спецоперации повлияет на ход украинского кризиса, передает издание Asia Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, развертывание таких систем не только бросит вызов украинским системам контроля над вооружениями, но и усложнит транспортировку "передовой" натовской техники в зоне военной спецоперации.

"Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта", - констатировал один из аналитиков издания.

При этом авторы подчеркнули, что тактико-технические характеристики современной ракетной системы ВС России делают его универсальным оружием, способным уничтожать любые вооружения противника. По данным военных аналитиков издания, преимущество "Сармата" заключается в возможности использования таких систем в качестве носителя стратегических ядерных ракет.

Ранее журналисты информагентства Reuters сообщили, что американские власти планируют включить в новый пакет военной помощи ВСУ снаряды с обедненным ураном. По данным агентства, такие снаряды предназначены для танков Abrams, которые поступят на Украину в течение ближайших двух недель.

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