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Asia Times: ракетный комплекс "Сармат" изменит ход конфликта на Украине

16:53
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

В зоне СВО появится универсальное оружие

Развертывание ракетного комплекса "Сармат" в зоне военной спецоперации повлияет на ход украинского кризиса, передает издание Asia Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков.   

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Как отметили авторы публикации, развертывание таких систем не только бросит вызов украинским системам контроля над вооружениями, но и усложнит транспортировку "передовой" натовской техники в зоне военной спецоперации.  

"Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта", - констатировал один из аналитиков издания.

При этом авторы подчеркнули, что тактико-технические характеристики современной ракетной системы ВС России делают его универсальным оружием, способным уничтожать любые вооружения противника. По данным военных аналитиков издания, преимущество "Сармата" заключается в возможности использования таких систем в качестве носителя стратегических ядерных ракет.  

Ранее журналисты информагентства Reuters сообщили, что американские власти планируют включить в новый пакет военной помощи ВСУ снаряды с обедненным ураном. По данным агентства, такие снаряды предназначены для танков Abrams, которые поступят на Украину в течение ближайших двух недель.  

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