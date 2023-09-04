Москва назвала заявления Пашиняна о России неприемлемыми

Россия недовольна высказываниями премьер-министра Армении

Российская сторона недовольна последним публичным высказываем премьер-министра Армении Никола Пашиняна о роли Москвы в обеспечении региональной безопасности, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник из внешнеполитического ведомства России.

Напомним, что накануне армянский лидер в ходе интервью изданию La Repubblica заявил о необходимости создания "коллективного инструмента" обеспечения безопасности в Восточном Закавказье. Как отметил Пашинян, Ереван "вкусил горькие плоды", ориентируясь в данном вопросе исключительно на Москву.

"В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica", - заявил собеседник агентства.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность собеседник агентства подчеркнул, что такими публичными заявлениями политический истеблишмент Армении пытается переложить на российскую сторону ответственность за собственные ошибки.

Он также добавил, что Москва, в отличие от армянской стороны, рассматривает отношения с Ереваном в качестве "взаимных и равноправных". По его словам, продолжающиеся уже на протяжении нескольких десятилетий двусторонние отношения между Россией и Арменией доказывают "эффективное партнерство" этого союза.

Ранее президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну присоединиться к военно-политическому блоку. По мнению высокопоставленного чиновника, именно Североатлантический альянс способен обеспечить "защиту национальных интересов" Еревана.

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