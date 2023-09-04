"Это не пробуксовка, это провал": Путин высказался о контрнаступлении ВСУ

Президент провел пресс-конференцию по итогам переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в понедельник принимал в Сочи президента Турции Реджепа Эрдогана. Среди прочего, зашла речь о прекращении действия так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов.

Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что Москву вынудили принять такое решение. Запад отказался выполнять свои обязательства по отношению к нашей стране в рамках этой сделки. Кроме того, Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.

"Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом ещё раз сказал господину президенту. И сделаем это сразу же. Сразу же, как только будут полностью выполнены зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции", - отметил Путин.

Еще один вопрос касался урегулирования украинского конфликта. Владимир Путин лично поблагодарил за участие в этом вопросе турецкого лидера и напомнил, что Киев в очередной раз не захотел воспользоваться возможностью примирения сторон.

Один из вопросов, которые задали журналисты в процессе пресс-конференции, касался оценки Владимиром Путиным контрнаступления ВСУ.

"Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, дальше будет именно так. Но хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров", - сказал Путин.

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