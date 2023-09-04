Истребители коалиции США нанесли удар по двум объектам в Сирии

Вашингтон намеренно усугубляет ситуацию в регионе

Четыре истребителя "проамериканской коалиции" вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удар по двум гражданским объектам в провинции Хомс. Об этом в ходе очередного брифинга заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал ВС России Вадим Кулить.

Как уточнил контр-адмирал, четыре истребителя F-16 коалиции союзных войск, во главе которой стоит США, нарушили воздушное пространство Сирии сегодня ночью и нанесли мощный авиационный удар по двум гражданским объектам, расположенным на территории одной из провинций страны.

"Удар был нанесен по двум объектам в провинции Хомс", - заявил Кулить, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский адмирал подчеркнул, что такие действия "проамериканской коалиции" указывают на грубейшее нарушение международного права американскими властями. По его словам, Вашингтон "наплевал" на Меморандум о принципах снижения военной напряженности на юге Сирии, заключенный сторонами "сирийского конфликта" еще в 2017 году.

Ранее журналисты информагентства Associated Press сообщили, что американские власти всерьез рассматривают вариант военного противодействия активности российской авиации в воздушном пространстве Сирии. По данным аналитиков издания, такие действия могут привести к "новому витку" эскалации между Москвой и Вашингтоном.

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