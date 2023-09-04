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Эрдоган: Турция готова содействовать в переработке российского зерна

18:24
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Анкара и Москва сосредоточат все усилия в данном направлении

Анкара готова оказывать содействие в переработке российского зерна для дальнейшей отправки сельскохозяйственной продукции в беднейшие страны. Об этом в ходе брифинга по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.  

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Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин принимал в Сочи турецкого лидера Реджепа Эрдогана. В ходе встречи лидеры стран обсудили перспективы возобновления черноморской инициативы в прежнем формате.

Как отметил политик, турецкая сторона готова содействовать Москве в транспортировки более одного миллиона тонн зерна в нуждающиеся страны.

"Мы можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что для реализации таких планов Анкара и Москва должны сосредоточить все усилия для переработки российского зерна в готовую сельскохозяйственную продукцию.

"В этом вопросе мы надеемся на совместную работу", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к реализации черноморской инициативы. По мнению российского лидера, для этого страны Запада должны выполнить обязательства, выдвинутые российской стороной.

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