Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи. Главное

Президент России озвучил условия восстановления зерновой сделки

Владимир Путин сегодня принимал в Сочи президента Турции Реджепа Эрдогана. Это встреча - первая в очном формате после переизбрания турецкого лидера на новый срок. Главы государств обсудили сотрудничество Москвы и Анкары в разных сферах - создание газового хаба в Турции, строительство АЭС "Аккую". Позже на пресс-конференции Владимир Путин озвучил условия восстановления зерновой сделки и дал оценку украинскому контрнаступлению.

Турецкого лидера Владимир Путин встречает в городе-курорте Сочи. Вот президентский картеж Реджепа Тайипа Эрдогана подъезжает к парадному входу санатория "Русь". Глава российского государства выходит поприветствовать гостя.

Отношения России и Турции набирают темп. В планах - возведение российскими специалистами второй атомной станции в Синопе, а ещё - строительство газового хаба. Традиционно высокие показатели в сфере туризма: в год более пяти миллионов россиян отдыхают на турецких курортах. Растет товарооборот.

"Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов – на 86, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется. Он не такой мощный, как был в прошлом году, но всё-таки позитивный", - отметил Путин.

Переговоры лидеров шли более трёх часов. Один из главных вопросов, который волнует весь мир - продление зерновой сделки. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин объяснил позицию нашей страны.

"После того, как сделка подошла к концу, а обязательств в отношении России так и не было исполнено, нас попросили ее продлить опять же с обещанием немедленно все исполнить – мы продлили. Опять никто ничего не сделал. Потом нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства. И как часто бывает с нашими западными партнерами, они на опять надули. Теперь мы говорим – мы не против этой сделки, мы готовы в нее вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания", - заявил Путин.

Условия России давно известны. Среди них подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Должен быть возобновлен заход российских судов с удобрениями и продовольствием в европейские порты, гарантировано их страхование и обслуживание. Кроме того, Украина должна перестать использовать морские безопасные коридоры для совершения терактов.

"Вот эти коридоры, предназначенные для вывоза продовольствия не должны использоваться в военных целях. А они, к сожалению, используются другой стороной, и мы это видим", - сказал Путин.

Еще одна деталь. Путин напомнил, что зерно в рамках черноморской инициативы забирали развитые страны. Государства Африки получили лишь несколько процентов от этих поставок. При этом никакого дефицита зерна на мировых рынках как не было, так и нет. Проблема с его справедливым распределением. Россия сама отправит зерно странам Африки. При поддержке Турции и Катара планируют передать 1 млн тонн.

"Мы близки к завершению договоренности с 6 африканскими странами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно. И даже осуществить поставку, логистику бесплатно. Переговоры близки к завершению, в ближайшие пару тройку недель поставка начнется", - рассказал Путин.

"Украине необходимо смягчить свой подход, особенно в настоящее время. Россия правильно говорит: где-то шесть процентов зерна поставлялось африканским странам. Вместе с Россией мы хотим отправить в беднейшие африканские страны миллион тонн зерна. Мы готовы сотрудничать в этом плане", - заявил Эрдоган.

И зерновая сделка вполне может быть возобновлена. На пресс конференции речь зашла и об украинском контрнаступлении. По мнению журналистов, оно забуксовало. Путин поправляет:

"Это не пробуксовка – это провал. На сегодня это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что будет так же. Но хочу сказать, что РФ никогда не отказывалась от переговоров", - отметил Путин.

Судя по настроению лидеров, итогами переговоров они удовлетворены. Прощаясь, они говорят о новой встрече. На этот раз в Турции.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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