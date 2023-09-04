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Украинские военные массово сдаются в плен

22:19
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Для бойцов ВСУ это единственный шанс остаться в живых

Несмотря на огромные потери, подразделения ВСУ, следуя приказам, пытаются атаковать нашу глубоко эшелонированную оборону в районе Артемовска. Российские десантно-штурмовые подразделения используют проверенную тактику - дают противнику выйти на открытую местность, подпускают на минимальное расстояние и уничтожают.
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Только за сутки на этом направлении пресечены три украинские атаки. В попытках продавить линию фронта на южном фланге Артёмовска на рубеже Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка ВСУ понесли колоссальные потери - до 300 человек убитыми.

Всё это, конечно, не лучшим образом сказывается на морально-психологическом состоянии украинских солдат. Например, в Херсонской области ВСУ не оставляют попыток переправиться через Днепр. Наши подразделения уничтожают их артогнем. Сдаться - единственный шанс остаться в живых.

Немалая роль в отражении вражеских атак у армейской авиации. Сообщается о первом боевом запуске гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолёты и вертолёты в круглосуточном режиме работают по обнаруженным целям. Или вылетают, как только поступает сигнал о начале движения противника.

Вторую ночь подряд украинский порт Рени на Дунае в Одесской области становится целью российских беспилотников. Планомерно уничтожают нефтехранилища, откуда топливо идёт на нужды ВСУ. Возможно, так совпало, но на запорожском направлении отмечено снижение активности украинских подразделений.

Российские разведчики с воздуха обнаружили позицию французской самоходной артиллерийской установки "Цезарь", которая вела огонь по нашим частям на рубеже Работино-Вербовое. Пока наводили на цель "Ланцет", украинские артиллеристы успели уехать. Было принято решение - атаковать на ходу. Водитель установки в последний момент заметил приближающийся беспилотник и увернулся от удара. Однако машину занесло. Она съехала с дороги и перевернулась. Вторым "Ланцетом" "Цезарь" был уничтожен.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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