В Нижнем Новгороде стартует новый этап строительства метро

Реализацией проекта занимается группа компаний "Моспроект-3"

В Нижнем Новгороде на новый этап выходит строительство метро в исторической части города. Туда доставили щит, с помощью которого будут возводить тоннели между будущими станциями. Продление Автозаводской линии подземки идет в рамках поддержанной президентом федеральной программы - инфраструктурный бюджетный кредит. Реализацией проекта занимается группа компаний "Моспроект-3". Ей построить предстоит две новых станции и перегоны между ними.

В скором времени передвигаться по Нижнему Новгороду станет в разы удобнее. По поручению президента в городе начали улучшать транспортную инфраструктуру. И в первую очередь продлят в центр Автозаводскую линию метро. За реализацию этой задачи взялась опытная компания "Моспроект-3"

"При участии "Моспроект-3" построено более 80 км линий метро в нашей столице. Сегодня наши специалисты провели сложную санацию, и полностью подготовили первый тоннелепроходческий комплекс в рамках программы ИБК, поддержанной нашим президентом. Старт первой тоннельной проходки метро будет здесь в Нижнем Новгороде", - сообщила генеральный директор "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Участок протяжённостью 1,5 километра будет прокладывать современный ТПМК, который привезли из Москвы. Компания "Моспроект-3" построила уже не один подобный тоннель.

"На данном проекте планируется использовать ещё 2 ТПМК. Один ТПМК - будет идти параллельный тоннель со станции "Сенная" до "Площади Свободы". Это будет левый перегонный тоннель. И со станции "Горьковская" до "Площади Свободы" будет использоваться один ТПМК, который впоследствии демонтируется и перевезется на монтажную площадку, тем самым построив два тоннеля", - пояснил Александр Грибанов, главный механик ГК Моспроект - 3".

По традиции ТПМК дали имя. Только если обычно оно женское, то в Нижнем Новгороде мужское – Владимир. В честь Великого Князя и крестителя Руси. Тоннелепроходческому комплексу предстоит пройти полтора километра сложных грунтов на глубине до 24 метров. В результате уже в 2026-м году в городе появятся две новые станции.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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