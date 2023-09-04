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Муратов временно уйдет с поста главреда "Новой газеты"

18:51
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Руководством издания займется его заместитель

На время судебного разбирательства по поводу внесения главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова* в реестр иностранных агентов руководством издания займется его заместитель, передает информагентство ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное в Telegram-канале "Новая газета Европа".

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Список иноагентов пополнили нобелевский лауреат и известный комик

Напомним, что в минувшую пятницу Минюст России в очередной раз расширил список граждан, исполняющих функцию иностранного агента. На этот раз в реестр попали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* и комик Руслан Белый*.

Как отметили в сообщении, Дмитрий Муратов* категорически не согласен с решением министерства юстиции о внесении его персоны в реестр иностранных агентов. В связи с этим нобелевский лауреат планирует подать в суд для оспаривания этого решения, уточнили в Telegram-канале.

"По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Муратовым* функций главного редактора", - говорится в сообщении.

При этом в сообщении подчеркнули, что на время судебного разбирательства руководством издания будет заниматься Сергей Соколов. Позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе "Новой газеты".

Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* стал лауреатом Нобелевской премии мира. По данным комитета почетной премии, Муратов* удостоен такой высокой награды "за усилия по защите свободы выражения".

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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