Глава МИД ФРГ назвала украинское зерно "кокаиновым"

Бербок снова оговорилась

Глава МИД Германии Аннелина Бербок в ходе брифинга с румынской коллегой Луминицей Одобеску назвала украинское зерно "кокаиновым", поблагодарив Бухарест за содействие в вывозе сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Европы.

Как отметила высокопоставленный дипломат, власти Германии крайне благодарны румынской стороне за предоставление своей инфраструктуры для вывоза украинского зерна на европейский континент.

"Это необходимо для того, чтобы до конца текущего года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна", - заявила Бербок, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что такие совместные действия Берлина и Бухареста позволят уже к концу 2023 года экспортировать в ведущие страны ЕС до 4 млн тонн украинского зерна.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова содействовать Москве для дальнейшей транспортировки сельскохозяйственной продукции в беднейшие регионы мира. По словам турецкого лидера, для осуществления таких планов Турция будет перерабатывать российское зерно в муку и перенаправлять в нуждающиеся страны.

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